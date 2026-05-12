Израиль опасается, что Трамп заключит с Ираном "неудачную сделку", - CNN

12.05.2026 Вт
2 мин
Что больше всего настораживает Израиль?
aimg Эдуард Ткач
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном сделку, но не решить при этом ключевые вопросы, которые собственно и привели к войне.

По словам источников, соглашение, которое частично сохранит ядерную программу, но при этом обойдет вопрос баллистики и поддержку "региональных марионеточных государств" - приведет к тому, что Израиль будет считать войну как незавершенную.

"Главная проблема заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку - любую сделку - с уступками в последнюю минуту", - сказал один израильский источник.

Хоть американские официальные лица заверили Израиль, что вопрос о запасах высокообогащенного урана в Иране будет решен, источник отметил, что очевидное исключение баллистических ракет и сети марионеток Тегерана из переговоров "является серьезным вопросом".

Чиновники говорят, что частичное соглашение, которое не затрагивает некоторые ключевые возможности Ирана и одновременно снижает экономическое давление на страну - может стабилизировать режим и обеспечить ему приток денежных средств.

Эти опасения, как пишет CNN, подчеркивают разрыв между Трампом, который, видимо не желает возобновлять войну, и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который опасается завершения войны без достижения своих первоначальных целей.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране "предстоит еще много работы". Таким образом он дал понять, что война против Тегерана еще не окончена.

К слову, президент США Дональд Трамп на днях отрицал, что говорил о том, что боевые действия против Ирана завершены. При этом он утверждает, что США много что разбомбили уже.

Также мы писали, что в Иране пригрозили резко усилить свою ядерную программу, если США совершат новые удары.

