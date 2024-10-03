Ізраїль не планує удари по ядерних об'єктах Ірану, - FT

Як зазначає видання, США та західні союзники намагаються обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану в надії запобігти виходу з-під контролю регіонального конфлікту.

Вашингтон дав зрозуміти, що підтримує право Ізраїлю на відповідь. Але офіційні особи США визнають, що їхній вплив на Ізраїль може бути обмеженим.

FT наголошує, що Ізраїль зважує кілька варіантів відповіді Ірану, включаючи атаки на ракетні установки або нафтову інфраструктуру. Деякі офіційні особи Ізраїлю закликали до ударів по його ядерних об'єктах, хоча особа, знайома з цим питанням, сказала, що такий варіант не розглядається. Президент США Джо Байден також заявив, що буде проти такої відповіді.

США та інші західні союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях.

Західні чиновники зазначають, що Ізраїль стає дедалі впевненішим та сміливішим після ліквідації керівництва "Хезболли". За словами чиновників, ізраїльський уряд може бути готовий понести військові та політичні втрати, якщо це означає досягнення стратегічної перемоги над Іраном.