Байден сказав, яку відповідь Ізраїлю на удар Ірану не схвалять США

США виступають проти удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на вчорашню атаку. Варіанти відповіді американські чиновники обговорять із ізраїльськими.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналісти поцікавилися у Байдена, чи підтримає він удар Ізраїлю у відповідь по об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

"Відповідь - ні", - наголосив американський лідер.

За словами Байдена, він "відносно скоро" має провести телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - додав президент.