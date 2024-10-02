Фіаско ракетної програми. Чому атака Ірану на Ізраїль завершилася провалом
Аналітики вважають, що масована атака Ірану на Ізраїль була провальною. Вона засвідчила про фіаско ракетної програми Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Defense Express.
Згідно з даними армії оборони Ізраїлю, Іран 1 жовтня випустив по території Ізраїлю 181 балістичну ракету. Під час попередньої масованої атаки Іран атакував Ізраїль 130 дронами-камікадзе, 30 крилатими та 120 балістичними ракетами. "Шахеди" летіли близько шести годин, тому атака не була несподіванкою для ЦАХАЛу.
Цього разу атака тривала близько 30 хвилин, ракети були запущені хвилями. Опубліковані у мережі відео формували враження, що Іран проламав протиповітряну оборону Ізраїлю, але це виявилося не так.
Israel's air defence completely failed tonight. pic.twitter.com/H06TKJKVHF— Clash Report (@clashreport) October 1, 2024
За офіційними заявами Ізраїлю, внаслідок удару двоє осіб отримали поранення, одна особа загинула. Це був палестинець у Секторі Газа, і його загибель пов'язана не з вибухом. Чоловік вийшов з укриття до відбою тривоги, і на нього впала частина перехопленої іранської ракети.
Ще одна іранська ракета вдарила по школі у місті Гадере, що у центральній частині Ізраїлю, інша приземлилася за 400 метрів від штаб-квартири ізраїльської розвідслужби "Моссад".
Інші наслідки атаки - це вибиті шибки, вирви на дорогах, засипані землею авто.
Аналітики видання зазначають, що протиракетна оборона Ізраїлю могла пропустити іранські ракети, враховуючи їх кількість. За перехоплення балістики відповідають системи Arrow-3 або ж "Пращі Давида". Відомий "Залізний купол" не призначений для збиття балістичних ракет і може "допрацьовувати" по уламках
"Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль", а у найкращому випадку у районі +/- 400 метрів, якщо брати випадок із ракетою, що впала поряд зі штаб-квартирою "Моссада"", - зазначають у Defense Express.
Крім того, іранські ракети мали невелику бойову частину, яка до того ж вибухали, коли вже "зарилася" у землю, що зменшувало та навіть нівелювало її руйнівну силу.
На думку аналітиків, іранська атака показала провал всієї ракетної програми Тегерану. Ракети виявилися хоч і далекобійними, але неточними і малопотужними.
"Вочевидь Іран запросить у РФ системи навігації для них, які дозволять нівелювати один з недоліків", - додають автори.
Що відомо про атаку Ірану
Іран завдав другого з початку року масштабного удару по Ізраїлю. Перша атака відбувалася у квітні. Цього разу Тегеран випустив 180 балістичних ракет. Армія оборони Ізраїлю відбила іранську атаку, допомогу надали есмінці ВМС США.
Іран стверджував, що ракетний удар був відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли".
В Ізраїлі заявили, що жертв внаслідок атаки немає, але зафіксована загибель чоловіка у Секторі Газа. Детальніше про масштабний обстріл - у матеріалі РБК-Україна.
У Білому домі відреагували на атаку Ірану і назвали її значною ескалації. Ізраїль своєю чергою вже заявив про відповідь Ірану.
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