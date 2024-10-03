Израиль не планирует удары по ядерным объектам Ирана, - FT

Как отмечает издание, США и западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля регионального конфликта.

Вашингтон дал понять, что поддерживает право Израиля на ответ. Но официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограничено.

FT отмечает, что Израиль взвешивает несколько вариантов ответа Ирану, включая атаки на ракетные установки или нефтяную инфраструктуру. Некоторые официальные лица Израиля призвали к ударам по его ядерным объектам, хотя лицо, знакомое с этим вопросом, сказало, что такой вариант не рассматривается. Президент США Джо Байден также заявил, что будет против такого ответа.

США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях.

Западные чиновники отмечают, что Израиль становится все более уверенным и смелым после ликвидации руководства "Хезболлы". По словам чиновников, израильское правительство может быть готово понести военные и политические потери, если это означает достижение стратегической победы над Ираном.