Ізраїль планує новий наступ у Газі в березні, але потрібна згода Трампа, - ЗМІ

Ізраїль, Неділя 11 січня 2026 09:21
UA EN RU
Ізраїль планує новий наступ у Газі в березні, але потрібна згода Трампа, - ЗМІ Фото: Ізраїль планує новий наступ у Газі в березні, але потрібна згода Трампа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробила плани відновлення інтенсивних військових операцій у Секторі Газа в березні, включно з наступом на місто Газа з метою просунути демаркаційну лінію у напрямку західної частини анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Арабський дипломат заявив виданню, що операція не зможе відбутися без підтримки США, які все ще намагаються просунути хитке перемир'я, досягнуте у жовтні 2025 року.

Хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця погодився співпрацювати у зусиллях щодо просування припинення вогню, він не вірить, що вони будуть успішними у роззброєнні ХАМАС, і тому доручив ЦАХАЛ підготувати план дій на випадок непередбачених обставин, додав співрозмовник.

Першого дня припинення вогню, 10 жовтня, ізраїльські війська відступили до "жовтої лінії", встановивши контроль приблизно над 53% сектора Гази. Операція у Газі, запланована на березень, дасть змогу Ізраїлю збільшити цей відсоток, заявили ізраїльський чиновник та арабський дипломат.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

При цьому 20 грудня США разом із представниками Єгипту, Катару і Туреччини зустрілися в Маямі, щоб оцінити реалізацію першого етапу перемир'я в Газі й обговорити просування підготовки до другого.

Анонс оголошення реалізації другого етапу планувався на 25 грудня, але цього не відбулося

