Ізраїль, після початку війни, повернувся до колишнього проактивного підходу, - експерт
Ізраїль вирішив повернутись до стратегії, яку він сповідував багато років. Відтепер Тель-Авів не "реагує", а "ініціює".
Про це розповів політолог, професор Університету Бар-Ілан Хеєв Ханін в матеріалі РБК-Україна "Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі".
"Зараз, як ви бачите, в ізраїльському керівництві прийнято рішення повернутися до колишнього підходу, який багато років воно сповідувало - про те, що дії мають бути не реактивні, а проактивні. Тобто, потрібно не реагувати на те, що ми маємо, а ініціювати процес", - розповів Ханін.
За словами експерта, Ізраїль й раніше завдавав авіаудари по військових цілях ворога, втім, сьогодні атаки стали масованішими. Зокрема він нагадав про те, що: Тель-Авів ліквідував керівництво "Хезболли";
- паралізував систему зв'язку руху підривом пейджерів;
- розпочав наземну операцію проти "Хезболли";
- кілька днів було завдано масштабного удару по інфраструктурі хуситів в Ємені.
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