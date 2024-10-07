Израиль, после начала войны, вернулся к прежнему проактивному подходу, - эксперт
Израиль решил вернуться к стратегии, которую он исповедовал много лет. Отныне Тель-Авив не "реагирует", а "инициирует".
Об этом рассказал политолог, профессор Университета Бар-Илан Хеев Ханин в материале РБК-Украина "Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше".
"Сейчас, как вы видите, в израильском руководстве принято решение вернуться к прежнему подходу, который много лет оно исповедовало - о том, что действия должны быть не реактивные, а проактивные. То есть, нужно не реагировать на то, что мы имеем, а инициировать процесс", - рассказал Ханин.
По словам эксперта, Израиль и раньше наносил авиаудары по военным целям врага, впрочем, сегодня атаки стали более массированными. В частности он напомнил о том, что: Тель-Авив ликвидировал руководство "Хезболлы";
- парализовал систему связи движения подрывом пейджеров;
- начал наземную операцию против "Хезболлы";
- несколько дней был нанесён масштабный удар по инфраструктуре хуситов в Йемене.
Операция в Секторе Газа
7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате которого погибло более тысячи человек, а сотни попали в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа.
Вскоре ХАМАС освободил примерно 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время нападения.
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что приближение годовщины теракта, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистских группировок.
Тем временем военный эксперт Игаль Левин рассказал, как изменился боевой потенциал ХАМАСа после начала войны.
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