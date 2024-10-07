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Израиль, после начала войны, вернулся к прежнему проактивному подходу, - эксперт

Понедельник 07 октября 2024 10:36
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Израиль, после начала войны, вернулся к прежнему проактивному подходу, - эксперт Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Израиль решил вернуться к стратегии, которую он исповедовал много лет. Отныне Тель-Авив не "реагирует", а "инициирует".

Об этом рассказал политолог, профессор Университета Бар-Илан Хеев Ханин в материале РБК-Украина "Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше".

"Сейчас, как вы видите, в израильском руководстве принято решение вернуться к прежнему подходу, который много лет оно исповедовало - о том, что действия должны быть не реактивные, а проактивные. То есть, нужно не реагировать на то, что мы имеем, а инициировать процесс", - рассказал Ханин.

По словам эксперта, Израиль и раньше наносил авиаудары по военным целям врага, впрочем, сегодня атаки стали более массированными. В частности он напомнил о том, что: Тель-Авив ликвидировал руководство "Хезболлы";

  • парализовал систему связи движения подрывом пейджеров;
  • начал наземную операцию против "Хезболлы";
  • несколько дней был нанесён масштабный удар по инфраструктуре хуситов в Йемене.

Операция в Секторе Газа

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате которого погибло более тысячи человек, а сотни попали в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа.

Вскоре ХАМАС освободил примерно 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время нападения.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что приближение годовщины теракта, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистских группировок.

Тем временем военный эксперт Игаль Левин рассказал, как изменился боевой потенциал ХАМАСа после начала войны.

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