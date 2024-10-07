Відкотився на десятки років. Експерт розповів про можливості ХАМАСу після боїв у Секторі Газа

Ізраїль майже знищив бойовий потенціал ХАМАС у Секторі Газа. Ісламістський рух фактично відкотився на десятки років назад.

"ХАМАС сьогодні не являє собою ту загрозу, якою він був до 7 жовтня минулого року. Сектора Газа зруйнований, там знаходяться ізраїльські військові бази, він розділений на дві частини, будується інфраструктура", - розповів експерт.

Левін додав, що від початку операції ЦАХАЛу на території Сектора Газу, ХАМАС фактично відкотився на десятки років назад, перетворившись знову на звичайну терористичну організацію, яка може займатись звичайним тероризмом зі своєю "мініармією" та "маленькою державою".

Операція у Секторі Газа

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль, внаслідок чого загинуло понад тисячу людей, а сотні були взяті в заручники. Ізраїль, у відповідь, розпочав військову операцію проти терористів у секторі Газа.

Пізніше ХАМАС звільнив близько 120 заручників в обмін на звільнення палестинських в'язнів. ООН підтвердила випадки сексуального насильства над жінками під час атаки.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки (США) попередили, що наближення річниці теракту та загострення ситуації на Близькому Сході можуть призвести до нових актів насильства з боку екстремістських угруповань.