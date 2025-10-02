Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг: у низці країн люди вийшли на протести

Зазначається, що на момент затримання, кораблі перебували приблизно за 112 км від узбережжя.

Представники флотилії "Сумуд" зазначили, що частину їхніх суден із пасажирами перехопили та захопили ізраїльтяни, а решта продовжили рух до Сектора Газа.

Організація оприлюднила відео за участю Грети Тунберг і заявила, що дії Ізраїлю є незаконним затриманням активістів. Серед затриманих також депутатка Європарламенту з Франції Емма Фуро.

"Флотилія свободи", яка уже не вперше намагається організувати місії з доставкою допомоги в анклав, наголосила, що цього разу "викрадено чесних людей", адже їхні дії не порушували жодних законів. Натомість, за їхніми словами, злочином є дії Ізраїлю в Секторі Газа, що можна розцінювати як геноцид.

Провокація Тунберг чи воєнний злочин Ізраїлю

Напередодні інциденту Грета у своєму Instagram повідомила, що зупинка флотилії стане воєнним злочином з боку Тель-Авіва, адже це буде "порушенням міжнародного морського та гуманітарного права". Вона підкреслила, що Ізраїль не має права блокувати доставку гуманітарних вантажів до анклаву.

Ізраїльський уряд назвав подорож флотилії "Сумуд" провокацією. В МЗС країни нагадали, що Ізраїль, Італія, Греція та Латинський патріархат Єрусалиму неодноразово пропонували учасникам місії безпечні шляхи доставки допомоги в Газу.

Перед інцидентом ізраїльська сторона офіційно попередила, що судна рухаються до зони бойових дій і порушують чинну морську блокаду.

"Грета та її соратники перебувають у безпеці та почуваються добре", - заявили у відомстві.

Глава МЗС Італії Жан-Ноель Барро заявив, що Ізраїль пообіцяв не застосовувати силу проти понад 500 осіб на борту, серед яких політики з Франції та Італії, пише ВВС.

У серпні інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки підтвердила факт масового голоду серед жителів міста Газа.

Протести в Європі

Тим часом у низці європейських країн спалахнули протести на тлі затримання учасників місії "Глобальний Сумуд".

Тисячі людей вийшли з мітингами на вулиці Флоренції, Берліна, Парижа, Риму, Брюсселю, Афін, Барселони, Анкари й Стамбула.

Зокрема, в Італії мітингувальники блокують залізничні колії. У Стамбулі й Барселоні тисячі людей вийшли на мітинги перед консульствами Ізраїлю.

В Анкарі люди протестують навпроти будівлі посольства США. А в Берліні поліція затримала єврейського активіста, що підтримував флотилію "Сумуд".