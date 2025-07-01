США передадуть Ізраїлю велику партію систем JDAM для авіабомб
Держдепартамент США схвалив продаж Ізраїлю систем наведення JDAM для двох типів авіаційних бомб на суму понад півмільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонного співробітництва США (DSCA).
Зокрема, передбачається продаж Ізраїлю:
- 3845 комплектів наведення JDAM для бомби BLU-109;
- 3280 комплектів наведення JDAM для бомби MK 82.
Крім того, до угоди також увійдуть інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов’язані елементи логістики і підтримки програми. Орієнтовна загальна вартість угоди становить 510 млн доларів США.
"Запропонований продаж посилить здатність Ізраїлю протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, покращуючи його можливості захищати кордони, критичну інфраструктуру та населення країни", - йдеться у повідомленні DSCA.
Головним підрядником виступить The Boeing Company, що розташована у місті Сент-Чарлз, штат Міссурі.
Joint Direct Attack Munition (JDAM, дослівно "Спільний боєприпас прямої атаки") - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби ("тупі" бомби, англ. "dumb bombs") на всепогодні керовані ("розумні", англ. "smart") боєприпаси. Обладнання включає систему наведення на базі інерційної навігації та GPS.
Модифікований комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби.
З 1998 року до листопада 2016 року компанія Boeing виготовила понад 300 тисяч комплектів наведення JDAM. Станом на січень 2024 року було виготовлено 550 тисяч комплектів.
Військова допомога США для Ізраїлю
З приходом на посаду президента, Дональд Трамп скасував обмеження на постачання важких авіабомб для Ізраїлю, яка була запроваджена адміністрацією Джо Байдена.
Заборона була введена у контексті війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа через побоювання, що важкі бомби призведуть до великої кількості загиблих серед цивільного населення палестинського анклаву.
На початку березня держсекретар Марко Рубіо затвердив пакет військової допомоги для Ізраїлю на суму близько 4 млрд доларів.
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