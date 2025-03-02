США вирішили прискорити передачу Ізраїлю військової допомоги на 4 млрд доларів

Державний секретар США Марко Рубіо підписав декларацію про прискорення надання Ізраїлю військової допомоги на суму близько 4 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

В заяві американського зовнішньополітичного відомства зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи схвалила майже 12 мільярдів доларів для великих іноземних військових продажів Ізраїлю.

"Я підписав декларацію про використання надзвичайних органів влади для прискорення доставки близько 4 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю", - розповів держсекретар США.

За його словами, рішення скасувати часткове ембарго на поставки зброї, яка було запроваджене адміністрацією минулого президента США Джо Байдена та "помилково затримало певну кількість зброї та боєприпасів з Ізраїлю, є ще одним свідченням того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп".

Рубіо додав, що адміністрація Трампа "продовжуватиме використовувати всі доступні інструменти для виконання давнього зобов'язання Америки щодо безпеки Ізраїлю, включаючи засоби протидії загрозам безпеці".

Військова допомога для Ізраїлю з боку США

Нагадаємо, США надають суттєву військову допомогу Ізраїлю, який є стратегічним партнером Штатів. Разом з тим Вашингтон раніше, зокрема під час військової операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Газа, запроваджував певні обмеження на передачу деяких видів озброєння.

Днями західні ЗМІ писали, що Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Ізраїлю бомб, комплектів для підривних робіт й іншого озброєння на суму близько 3 млрд доларів. Як звернули увагу в Reuters, це другий випадок швидкого схвалення продажу зброї з боку Штатів для близькосхідної країни.

Додамо, 25 лютого американська газета The Washington Post інформувала, що адміністрація Трампа скасувала постанову часів Байдена, яка забороняє союзникам використовувати зброю виробництва США з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Також ми писали про те, що наприкінці січня адміністрація президента США скасувала обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб.