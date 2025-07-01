США передадут Израилю крупную партию систем JDAM для усиления авиабомб
Госдепартамент США одобрил продажу Израилю систем наведения JDAM для двух типов авиационных бомб на сумму более полумиллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA).
В частности, предполагается продажа Израилю:
- 3845 комплектов наведения JDAM для бомбы BLU-109;
- 3280 комплектов наведения JDAM для бомбы MK 82.
Кроме того, в сделку также войдут инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет 510 млн долларов США.
"Предложенная продажа усилит способность Израиля противостоять нынешним и будущим угрозам, улучшая его возможности защищать границы, критическую инфраструктуру и население страны", - говорится в сообщении DSCA.
Главным подрядчиком выступит The Boeing Company, расположенная в городе Сент-Чарлз, штат Миссури.
Joint Direct Attack Munition (JDAM, дословно "Совместный боеприпас прямой атаки") - комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ."dumb bombs") во всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает систему наведения на базе инерциальной навигации и GPS.
Модифицированный комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.
С 1998 года по ноябрь 2016 года компания Boeing изготовила более 300 тысяч комплектов наведения JDAM. По состоянию на январь 2024 года было изготовлено 550 тысяч комплектов.
Военная помощь США для Израиля
С приходом на пост президента, Дональд Трамп отменил ограничения на поставку тяжелых авиабомб для Израиля, которая была введена администрацией Джо Байдена.
Запрет был введен в контексте войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа из-за опасений, что тяжелые бомбы приведут к большому количеству погибших среди гражданского населения палестинского анклава.
В начале марта госсекретарь Марко Рубио утвердил пакет военной помощи для Израиля на сумму около 4 млрд долларов.
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