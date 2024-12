Ізраїль завдав потужних ударів по військових цілях у сирійському Тартусі, - ЗМІ

Зазначається, що під авіаудари з боку ВПС Ізраїлю також потрапили цілі в сирійській провінції Латакія.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, сирійський військовий спостерігач назвав атаку на об'єкти у Тартусі "найпотужнішими ударами" в цьому районі за понад десять років - з 2012-го.

Сирійська обсерваторія з прав людини (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) стверджує, що ізраїльські військові літаки завдали ударів по ​​ряду об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та "ракетні бази класу "земля-земля".

Сирійські джерела розповіли, що у Тарусі ціллю ударів стала військова база сил ППО та склад ракет "земля-земля".

Варто зазначити, що за даними сайту VolcanoDiscovery, о 00:48 за часом Дамаска в районі Тартуса було зафіксовано слабкі підземні поштовхи магнітудою 3.0 на тлі даних ударів і вибухів.

#BREAKING: Aftermath of a massive airstrike of the #Israel Air Force at a #Syrian missile base near #Tartus just a few minutes ago. Despite warnings of #Turkey, the #IDF continues its operations in #Syria in-order to ensure that No major weapons will be left for the #Turkish… pic.twitter.com/ocZa1crgRV