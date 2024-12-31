Израиль в ООН предупредил хуситов из-за обстрелов, что им грозит судьба ХАМАС и "Хезболлы"

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Дани Данон объявил о "последнем предупреждении" от своей страны для хуситов из Йемена из-за их продолжающихся воздушных ударов. Иерусалим грозит боевикам, что их может постигнуть аналогичная с ХАМАС и "Хезболлой" участь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя израильского дипломатического ведомства во время выступления перед Советом Безопасности ООН, страна не потерпит атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок.

Так, посол Дани Данон предупредил Тегеран, что Израиль имеет возможность нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке, включая Иран.

"Хуситы: возможно, вы не обращали внимания на то, что произошло на Ближнем Востоке за последний год. Позвольте мне напомнить вам, что произошло с ХАМАС, "Хезболлой", Асадом (президентом Сирии Башаром аль-Асадом, - ред.), всеми теми, кто пытался нас уничтожить. Пусть это будет вашим последним предупреждением", - сказал он.

Израильский дипломат добавил, что это не угроза, но "обещание - разделить ту же жалкую судьбу".

Перед заседанием в Совбезе ОО Данон сказал журналистам, что Израиль "будет защищать свой народ".

"Если 2000 километров недостаточно, чтобы отделить наших детей от террора, позвольте заверить вас, этого будет недостаточно, чтобы защитить их террор от нашей силы", - заявил дипломат.

Обстрелы со стороны хуситов и операции Израиля против ХАМАС, "Хезболлы" и асадовских сил

Вместе с тем стоит отметить, что через несколько часов после данного заявления в Армии обороны Израиля сообщили об очередном перехвате ракеты, которая была выпущена из Йемена.

Кроме того, председатель верховного революционного комитета хуситов Мохамед Али аль-Хути заявил в своей заметке на Twitter (X), что группировка не прекратит свои атаки на Израиль.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил хуситов после серии атак по связанным с боевиками объектам в Йемене, что страна "только начинает". Речь идет об ударах ЦАХАЛ по целям в районе аэропорта Саны, портах на западном побережье Йемена и по двум электростанциям.

Напомним, что израильская армия и спецслужбы методично ликвидируют высших лидеров палестинского террористического движения ХАМАС и боевиков ливанской группировки "Хезболла", а также уничтожают военную инфраструктуру в Сирии, в том числе и после краха режима Асада.