Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа

Ізраїль оголосив про початок перемир'я у Секторі Газа. Припинення вогню стало можливим після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.
Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15.
Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні о 8:30. Проте його відклали через те, що ХАМАС затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин.
Нагадаємо, цього тижня Ізраїль і терористичне угруповування ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.
Днями уряд Ізраїлю остаточно схвалив угоду з ХАМАС. На знак протесту троє міністрів з ультраправої партії Ізраїлю подали у відставку.
Сьогодні, 19 січня, в рамках угоди мають звільнити перших заручників. ХАМАС затягнув з передачею списку, проте пізніше Ізраїль все ж отримав його. Бойовики сьогодні мають відпустити трьох жінок.
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