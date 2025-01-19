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Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль оголосив про початок перемир'я у Секторі Газа. Припинення вогню стало можливим після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15. 

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться сьогодні о 8:30. Проте його відклали через те, що ХАМАС затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин.

Угода Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, цього тижня Ізраїль і терористичне угруповування ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.

Днями уряд Ізраїлю остаточно схвалив угоду з ХАМАС. На знак протесту троє міністрів з ультраправої партії Ізраїлю подали у відставку.

Сьогодні, 19 січня, в рамках угоди мають звільнити перших заручників. ХАМАС затягнув з передачею списку, проте пізніше Ізраїль все ж отримав його. Бойовики сьогодні мають відпустити трьох жінок.

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ХАМАСІзраїльСектор ГазаПеремир'я на Донбасі