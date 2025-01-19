Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа

Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа. Прекращение огня стало возможным после того, как ХАМАС передал список первых заложников, которых должны освободить 19 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.
После того, как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить сегодня, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.
Изначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако его отложили из-за того, что ХАМАС затянул с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которых должны освободить сегодня.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжала наносить удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа в течение последних двух часов.
Напомним, на этой неделе Израиль и террористическая группировка ХАМАС при участии посредников достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении израильских заложников.
На днях правительство Израиля окончательно одобрило соглашение с ХАМАС. В знак протеста трое министров из ультраправой партии Израиля подали в отставку.
Сегодня, 19 января, в рамках соглашения должны освободить первых заложников. ХАМАС затянул с передачей списка, однако позже Израиль все же получил его. Боевики сегодня должны отпустить трех женщин.
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