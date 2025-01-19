Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа

После того, как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить сегодня, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.

Изначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако его отложили из-за того, что ХАМАС затянул с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которых должны освободить сегодня.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжала наносить удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа в течение последних двух часов.