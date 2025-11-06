Ізраїль оголосив ділянку біля кордону з Єгиптом закритою військовою зоною

Ізраїль запроваджує режим закритої військової зони на території, що прилягає до кордону з Єгиптом, та вносить зміни до правил застосування зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 13TV.
Таке рішення ухвалено після термінової наради, яку провів міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац через зростаючу загрозу з боку безпілотників.
"Ми оголошуємо війну - будь-хто, хто проникне на заборонену територію, постраждає", - заявив Кац.
Міністр підтримав позицію керівника Служби безпеки Давида Зіні щодо необхідності визнати контрабанду озброєнь за допомогою безпілотників терористичною діяльністю.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримає оновлені правила застосування зброї, які передбачають ураження будь-яких несанкціонованих об’єктів, що проникають у закриту зону, а також операторів дронів і контрабандистів.
Крім того, Міноборони створить спільно з ВПС Ізраїлю технологічні рішення для посилення контролю за безпілотниками. Рада національної безпеки працюватиме над змінами в законодавстві, зокрема щодо ліцензування, купівлі та технічного обслуговування дронів.
Як відомо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп презентував 20-пунктовий план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає створення міжнародної "Ради миру".
Невдовзі після цього сторони почали переговори, і Трамп повідомив про підписання першого етапу плану - 10 жовтня 2025 року було оголошено режим припинення вогню.
У рамках угоди Ізраїль частково вивів війська, а ХАМАС передав 20 заручників із Сектору Гази.
Через дев’ять днів відновилися бої: Ізраїль завдав авіаудару по центральній частині Гази після, як стверджує ЦАХАЛ, обстрілу з боку ХАМАС у районі Рафах.
Трамп попередив, що у разі подальших убивств у Газі США підтримають рішучі дії проти ХАМАС.
Також повідомлялось, що США розіслали членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном щонайменше на два роки, що має надати їм широкі повноваження з управління територією.