Ізраїль оголосив ділянку біля кордону з Єгиптом закритою військовою зоною

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

Як відомо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп презентував 20-пунктовий план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Невдовзі після цього сторони почали переговори, і Трамп повідомив про підписання першого етапу плану - 10 жовтня 2025 року було оголошено режим припинення вогню.

У рамках угоди Ізраїль частково вивів війська, а ХАМАС передав 20 заручників із Сектору Гази.

Через дев’ять днів відновилися бої: Ізраїль завдав авіаудару по центральній частині Гази після, як стверджує ЦАХАЛ, обстрілу з боку ХАМАС у районі Рафах.

Трамп попередив, що у разі подальших убивств у Газі США підтримають рішучі дії проти ХАМАС.

Також повідомлялось, що США розіслали членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном щонайменше на два роки, що має надати їм широкі повноваження з управління територією.