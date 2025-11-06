Израиль объявил участок у границы с Египтом закрытой военной зоной

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Как известно, в начале октября президент США Дональд Трамп представил 20-пунктовый план завершения войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает создание международного "Совета мира".

Вскоре после этого стороны начали переговоры, и Трамп сообщил о подписании первого этапа плана - 10 октября 2025 года был объявлен режим прекращения огня.

В рамках соглашения Израиль частично вывел войска, а ХАМАС передал 20 заложников из Сектора Газа.

Через девять дней возобновились бои: Израиль нанес авиаудар по центральной части Газы после, как утверждает ЦАХАЛ, обстрела со стороны ХАМАС в районе Рафах.

Трамп предупредил, что в случае дальнейших убийств в Газе США поддержат решительные действия против ХАМАС.

Также сообщалось, что США разослали членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года, что должно предоставить им широкие полномочия по управлению территорией.