Миру не буде? Ізраїль обурився складом Нацкомітету з управління Газою

"Оголошення складу виконавчої ради по Сектору Газа, підпорядкованої Раді миру, не було погоджено з Ізраїлем і суперечить його політиці", - йдеться в заяві.

Також у канцелярії додали, що Нетаньяху доручив главі ізраїльського МЗС Гідеону Самару порушити питання про незгоду Ізраїлю зі складом Нацкомітету на переговорах із держсекретарем США Марко Рубіо.

The Times of Israel вважає, що Нетаньяху, судячи з усього, висловив невдоволення складом нового органу, до якого ввійдуть високопоставлені чиновники з Катару і Туреччини - двох країн, які вкрай критично ставилися до дій Ізраїлю під час війни в Газі.

Зокрема, Туреччина буде представлена главою МЗС Хаканом Фіданом, а Катар - високопоставленим дипломатом Алі Таваді.

У ЗМІ пояснюють, що хоча Нацкомітет формально підпорядковуватиметься "Раді миру", яку очолює Трамп і куди входять світові лідери, але виконавчий комітет безпосередньо братиме участь у нагляді за післявоєнним управлінням Гази. Таким чином, він відіграватиме вирішальну роль на відміну від більш символічної "Ради миру".