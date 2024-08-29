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Ізраїль обстріляв низку військових об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану, - ЦАХАЛ

Четвер 29 серпня 2024 03:48
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Ізраїль обстріляв низку військових об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану, - ЦАХАЛ Фото: ізраїльські військові атакували об'єкти бойовиків "Хезболла" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Терористи "Хезболла" обстріляли північні райони Ізраїлю. ЦАХАЛ відповіла масштабними ударами по об'єктах бойовиків у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що після звуку сирен о 16:52 військові виявили снаряд, що перетнув кордон з Ліваном і впав на території району Верхньої Галілеї. Про постраждалих не повідомлялося.

Вдень 28 серпня ЦАХАЛ вдарила по низці об'єктів військової інфраструктури "Хезболли" в районі Айн-ель-Тінех на ліванській території.

Також ізраїльські солдати виявили терористів, що діяли у військовій структурі "Хезболли" в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього армія Ізраїлю завдала удару по структурі, в якій діяли терористи.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по спостережних пунктах "Хезболли" в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

З початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання "Хезболла" почали регулярно обстрілювати Ізраїль з території Лівану. Таким чином вони висловлюють підтримку союзникам з палестинського руху ХАМАС.

Так, 25 серпня ліванські терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики начебто випустили вбік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша". ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

США вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, Ізраїль і терористи "Хезболла" не прагнуть поглиблення ескалації ситуації.

Іран також заявив про небажання загострення відносин з Ізраїлем.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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