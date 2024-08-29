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Израиль обстрелял ряд военных объектов "Хезболлы" на юге Ливана, - ЦАХАЛ

Четверг 29 августа 2024 03:48
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Израиль обстрелял ряд военных объектов "Хезболлы" на юге Ливана, - ЦАХАЛ Фото: израильские военные атаковали объекты боевиков "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористы "Хезболла" обстреляли северные районы Израиля. ЦАХАЛ ответила масштабными ударами по объектам боевиков в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что после звука сирен в 16:52 военные обнаружили снаряд, который пересек границу с Ливаном и упал на территории района Верхней Галилеи. О пострадавших не сообщалось.

Днем 28 августа ЦАХАЛ ударила по ряду объектов военной инфраструктуры "Хезболлы" в районе Айн-эль-Тинех на ливанской территории.

Также израильские солдаты обнаружили террористов, действовавших в военной структуре «Хезболлы» в районе Одайсех на юге Ливана. После этого армия Израиля нанесла удар по структуре, в которой действовали террористы.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по наблюдательным пунктам "Хезболлы" в районах Одайсех и Кфаркела на юге Ливана.

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

С начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики исламской группировки "Хезболла" начали регулярно обстреливать Израиль с территории Ливана. Таким образом они выражают поддержку союзникам из палестинского движения ХАМАС.

Так, 25 августа ливанские террористы обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. Боевики якобы выпустили в сторону Израиля более 320 ракет "Катюша". ЦАХАЛ ответил на атаку ударами по объектам "Хезболлы" в Ливане.

США считают, что эта перестрелка грозит перерасти в региональную войну на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Израиль и террористы "Хезболла" не стремятся к углублению эскалации ситуации.

Иран также заявил о нежелании обострения отношений с Израилем.

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Израиль Ливан Хезболла
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