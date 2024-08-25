ЗМІ дізнались, що Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації

Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації в регіоні. На фоні цього представники з обох боків обмінялись повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, раніше сьогодні Ізраїль і ліванське угрупування "Хезболла" обмінялися повідомленнями через посередників, щоб запобігти подальшій ескалації після однієї з найбільших перестрілок за 10 місяців.