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ЗМІ дізнались, що Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації

Неділя 25 серпня 2024 19:16
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ЗМІ дізнались, що Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації Фото: Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль та "Хезболла" не хочуть подальшої ескалації в регіоні. На фоні цього представники з обох боків обмінялись повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, раніше сьогодні Ізраїль і ліванське угрупування "Хезболла" обмінялися повідомленнями через посередників, щоб запобігти подальшій ескалації після однієї з найбільших перестрілок за 10 місяців.

Головне повідомлення полягало в тому, що обидві сторони вважають недільний інтенсивний обмін бомбардуваннями "завершеним" і що жодна зі сторін не хоче повномасштабної війни.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 серпня, терористи "Хезболла" обстріляли Ізраїль сотнями ракет та безпілотників. За словами бойовиків, вони випустили у бік Ізраїлі понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей.

На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.

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