Израиль обстрелял аэропорт в Йемене, когда там приземлился гражданский самолет, - ООН

Израильская авиация обстреляла аэропорт в йеменской столице Сане в тот момент, когда там приземлился гражданский самолет Airbus-320 с сотнями пассажиров на борту. В результате обстрела также пострадали члены делегации ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Главный чиновник ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Жульен Харнейс рассказал агентству, что два авиаудара в четверг, 26 декабря, задели его и еще около 15 человек, которые находились в VIP-зале международного аэропорта в Сане. Среди них был гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Однако самым ужасным, по словам Харнейса, было разрушение диспетчерской башни аэропорта, когда самолет авиакомпании Yemenia Airways исполнял руление после приземления.

"К счастью, этот самолет смог безопасно приземлиться и пассажиры смогли выйти, но все могло быть гораздо, гораздо хуже", - сказал представитель ООН во время видео пресс-конференции из Саны.

По его словам, около 16:45 по местному времени одна ракета ударила примерно в 300 метрах к югу от VIP-зала, а другая - примерно в 300 метрах к северу. В этот момент около пяти членов команды ООН находились за пределами здания.

"Очевидно, что мы не только не имели никаких признаков потенциальных авиаударов, но и не можем вспомнить, когда в последний раз в Сане были авиаудары в светлое время суток", - сказал Харнейс.

По его словам, сразу же после авиаударов, сотрудники службы безопасности ООН вывели делегацию из VIP-здания и посадили в пять бронированных автомобилей, где они ждали около 40 минут, чтобы выяснить, что произошло и смогли оказать помощь раненому члену экипажа.

Харнейс добавил, что получил серьезное осколочное ранение ноги и потерял много крови. Его доставили в больницу в Сане и прооперировали в течение четырех часов, а остальные члены делегации провели ночь в помещении ООН.

Самолет с гендиректором ВОЗ Гебреисусом и командой ООН, включая раненого члена экипажа, смог вылететь в Иорданию во второй половине дня 27 декабря - без работающей диспетчерской башни.

В ООН сообщили, что раненый член экипажа был доставлен в больницу в Иордании, а Гебреисус вернулся в Женеву в штаб-квартиру ВОЗ.

Реакция Израиля и другие последствия ударов

В Армии обороны Израиля заявили об атаке на аэропорт Саны из-за его использования хуситами и Ираном. По словам военных, они не знали о пребывании главы ВОЗ и делегации ООН в аэропорту.

В ответ Харнейс подчеркнул, что аэропорт является гражданским, а не военным, и используется для перевозки сотрудников ООН и других гуманитарных организаций, а также для одного гражданского рейса - из Йемена в Амман, Иордания, и обратно. По его словам, этот рейс выполняется на основании международного соглашения, и тысячи йеменцев воспользовались им, чтобы получить современное медицинское лечение за рубежом.

По данным представителя ООН, помимо авиаударов по аэропорту Саны 26 декабря, Израиль атаковал ключевой порт страны Ходейда на западе Йемена. Авиаудар ЦАХАЛа уничтожил два буксира и, по оценкам, уменьшил пропускную способность порта на 50%.

В ООН сообщили, что в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения. Среди раненых был член экипажа гуманитарной авиаслужбы ООН, который собирался вывезти из Саны делегацию ООН в составе около 20 человек.