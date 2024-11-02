Ізраїль обстріляли ракетами з Лівану, більше десятка поранених

Близько 2:00 у передмісті Тель-Авіва та інших населених пунктах регіонів Шарон і Дан в центральному Ізраїлі залунали сирени повітряної тривоги через загрозу обстрілу з боку Лівану.

Військові перехопили три ракети, що перетнули кордон і впали у центральних районах країни. Однак вони не уточнили, чи це були прильоти ворожих ракет, чи уламки ракет ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований вибух в арабському місті Тіра. На кадрах видно приліт ракети по будівлі.

За останніми даними служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, внаслідок ракетного удару постраждали 11 осіб. Троє людей отримали поранення середньої тяжкості, а інші вісім - легкі поранення.