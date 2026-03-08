Ізраїль накрив верхівку елітних сил Ірану в Бейруті: є загиблі та поранені

Так, у неділю, 8 березня 2026 року, щонайменше чотири людини загинули внаслідок удару Ізраїлю по квартирі в готелі Ramada у центрі Бейруту. Ще 10 осіб отримали поранення, повідомляє міністерство охорони здоров’я Лівану.

Ізраїль заявив, що його ціллю були ключові командири елітних сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які діяли у столиці Лівану.

Імена конкретних командирів не повідомляються.

"Командири Ліванського корпусу сил «Кудс» діяли для здійснення терористичних атак проти держави Ізраїль та її цивільного населення, одночасно діючи на користь Корпусу вартових ісламської революції в Ірані", - йдеться у заяві ізраїльських військових.

Наслідки для цивільних

У готелі також перебували переміщені особи, які тікали від бойових дій на півдні Лівану та в передмістях Бейрута. Деякі з них залишали будівлю після удару, побоюючись нових авіаударів.

Що було до цього

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру Бейрута після відновлення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваною Іраном організацією "Хезболла" минулого тижня.

Ситуація загострилася після того, як "Хезболла" завдала ракетних ударів та атак безпілотниками по Ізраїлю. У відповідь Ізраїль провів потужні удари по південному та східному Лівану, включно з районами поблизу Бейрута, що призвело до нових жертв серед цивільного населення.