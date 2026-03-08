Израиль накрыл верхушку элитных сил Ирана в Бейруте: есть погибшие и раненые

Авиация Израиля нанесла точный удар по известному отелю Ramada в центре Бейрута. Целью стала квартира, где скрывалась верхушка иранских сил "Кудс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Так, в воскресенье, 8 марта 2026 года, по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара Израиля по квартире в отеле Ramada в центре Бейрут. Еще 10 человек получили ранения, сообщает министерство здравоохранения Ливана.
Израиль заявил, что его целью были ключевые командиры элитных сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые действовали в столице Ливана.
Имена конкретных командиров не сообщаются.
"Командиры Ливанского корпуса сил "Кудс" действовали для осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя в пользу Корпуса стражей исламской революции в Иране", - говорится в заявлении израильских военных.
В отеле также находились перемещенные лица, которые бежали от боевых действий на юге Ливана и в пригородах Бейрута. Некоторые из них покидали здание после удара, опасаясь новых авиаударов.
Это нападение стало первым израильским ударом по центру Бейрута после возобновления боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном организацией "Хезболла" на прошлой неделе.
Ситуация обострилась после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары и атаки беспилотниками по Израилю. В ответ Израиль провел мощные удары по южному и восточному Ливану, включая районы вблизи Бейрута, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.