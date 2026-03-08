Израиль накрыл верхушку элитных сил Ирана в Бейруте: есть погибшие и раненые

Так, в воскресенье, 8 марта 2026 года, по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара Израиля по квартире в отеле Ramada в центре Бейрут. Еще 10 человек получили ранения, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Израиль заявил, что его целью были ключевые командиры элитных сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые действовали в столице Ливана.

Имена конкретных командиров не сообщаются.

"Командиры Ливанского корпуса сил "Кудс" действовали для осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя в пользу Корпуса стражей исламской революции в Иране", - говорится в заявлении израильских военных.

Последствия для гражданских

В отеле также находились перемещенные лица, которые бежали от боевых действий на юге Ливана и в пригородах Бейрута. Некоторые из них покидали здание после удара, опасаясь новых авиаударов.

Что было до этого

Это нападение стало первым израильским ударом по центру Бейрута после возобновления боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном организацией "Хезболла" на прошлой неделе.

Ситуация обострилась после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары и атаки беспилотниками по Израилю. В ответ Израиль провел мощные удары по южному и восточному Ливану, включая районы вблизи Бейрута, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.