Ізраїль наказав терміново евакуювати мешканців півдня Лівану: в чому причина

Армія Ізраїлю оголосила величезну територію на півдні Лівану небезпечною зоною. Тепер лінія фронту офіційно змістилася до річки Захрані, яка протікає приблизно за 40 кілометрів від ізраїльського кордону. Військові вимагають, щоб цивільні терміново перемістилися на північ від цієї водної перешкоди.

"Ми радимо мешканцям південного Лівану евакуюватися на північ від річки Захрані, оскільки всі райони на південь від річки вважаються зоною бойових дій", - сказав речник ЦАХАЛу.

Територія, яку наказали звільнити, охоплює майже 2000 квадратних кілометрів. Ізраїль планує атакувати тут позиції угруповання Хезболла, тому людей закликають триматися подалі від місць зберігання зброї та об’єктів бойовиків.

France24 повідомляє, що Ізраїль завдав понад 120 ударів по півдню та сходу Лівану за останні дні. Це сталося попри квітневу угоду про припинення вогню.

Джерела журналістів у ліванських службах безпеки повідомляють про затори на дорогах. Люди прямують до портового міста Сидон. Там уже перебувають тисячі біженців.

Прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу пояснив свої дії безпекою. Хезболла постійно обстрілює північ Ізраїлю і ЦАХАЛ мусить вжити подальших заходів у Лівані. Мета одна - захистити північні громади від терору. При цьому Ізраїль намагається уникати ударів по Бейруту, що допомагає не зірвати дипломатичні переговори США з Іраном.