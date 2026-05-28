Израиль приказал срочно эвакуировать жителей юга Ливана: в чем причина

Израиль официально расширил военную кампанию на юге Ливана и приказал местным жителям немедленно покинуть дома. Армия готовится действовать с огромной силой во вновь созданной зоне боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Армия Израиля объявила огромную территорию на юге Ливана опасной зоной. Теперь линия фронта официально сместилась к реке Захрани, которая протекает примерно в 40 километрах от израильской границы. Военные требуют, чтобы гражданские срочно переместились к северу от этой водной преграды.
"Мы советуем жителям южного Ливана эвакуироваться к северу от реки Захрани, поскольку все районы к югу от реки считаются зоной боевых действий", - сказал представитель ЦАХАЛа.
Территория, которую приказали освободить, охватывает почти 2000 квадратных километров. Израиль планирует атаковать здесь позиции группировки Хезболла, поэтому людей призывают держаться подальше от мест хранения оружия и объектов боевиков.
France24 сообщает, что Израиль нанес более 120 ударов по югу и востоку Ливана за последние дни. Это произошло несмотря на апрельское соглашение о прекращении огня.
Источники журналистов в ливанских службах безопасности сообщают о пробках на дорогах. Люди направляются в портовый город Сидон. Там уже находятся тысячи беженцев.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свои действия безопасностью. Хезболла постоянно обстреливает север Израиля и ЦАХАЛ должен принять дальнейшие меры в Ливане. Цель одна - защитить северные общины от террора. При этом Израиль старается избегать ударов по Бейруту, что помогает не сорвать дипломатические переговоры США с Ираном.
Израильская армия сейчас активно начала создавать мини-воздушные силы. Эти подразделения по управлению дронами будут участвовать в операциях против Хезболлы в Ливане.
Тем временем боевики Хезболлы стали чаще использовать БПЛА для атак на израильских военных и их технику. На днях группировка сообщила о 12 атаках на военную инфраструктуру ЦАХАЛ.
Также Хезболла пытается поразить системы ПВО "Железный купол". При этом, Хезболла не впервые атакует ценные противоракетные системы простыми дронами. Буквально две недели назад боевики объявили об успешной атаке.