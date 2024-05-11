Ізраїль, можливо, порушив міжнародне право у війні проти ХАМАС, - звіт Держдепу США

Буде "розумним оцінити", що американська зброя "використовувалась ізраїльськими силами безпеки з 7 жовтня у випадках, несумісних із міжнародним гуманітарним правом або встановленою найкращою практикою для зменшення шкоди цивільному населенню", йдеться у звіті.

Проте зазначається, що "характер конфлікту в Газі ускладнює оцінку або отримання переконливих висновків щодо окремих інцидентів". Департамент звертає увагу, що Ізраїль зіткнувся з "надзвичайним військовим викликом", оскільки бойовики ХАМАСу використовували палестинців як "живий щит".

У Держдепартаменті також заявили, що ситуація із доступом гуманітарної допомоги у Сектор Гази все ще "недостатня", але покращилася.

Разом з тим, у звіті йдеться про те, що "наразі ми не вважаємо, що ізраїльський уряд забороняє або іншим чином обмежує транспортування чи доставку гуманітарної допомоги США" відповідно до американського Закону про іноземну допомогу.

Звіт було надіслано до Конгресу США, деякі законодавці якого від Демократичної партії тиснули на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона призупинила поставки військової допомоги Ізраїлю.