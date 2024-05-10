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Армія Ізраїлю обстріляла Рафах, ліквідовані палестинські терористи

Рафах, Сектор Газа, П'ятниця 10 травня 2024 05:41
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Армія Ізраїлю обстріляла Рафах, ліквідовані палестинські терористи Фото: армія Ізраїлю обстріляла місто Рафах на півдні Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У четвер, 9 травня, армія Ізраїлю обстріляла один із районів міста Рафах на півдні Сектора Газа. За даними ізраїльської сторони, внаслідок атаки загинув командир підрозділу ісламського терористичного угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жителі та медики міста Рафах повідомили, що внаслідок ізраїльської атаки біля мечеті у східному кварталі Бразилія, загинули щонайменше троє людей, ще кілька отримали поранення. На відеозаписах з місця події видно, що біля мінарету під уламками лежать два тіла, загорнуті в ковдри.

Крім того, повідомляється, що внаслідок авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були жінки і діти.

За даними агентства, серед загиблих - старший командир бойовиків "Бригад аль-Муджахедін" і його сім'я, а також сім'я ще одного лідера угруповання, медики, родичі та представники угруповання.

Ізраїль заявляє, що бойовики ХАМАС переховуються у Рафаху, де населення збільшилося за рахунок сотень тисяч жителів Сектора Газа, які шукають притулку від бомбардувань, і це перетворило більшу частину прибережного анклаву на руїни.

Головний речник Збройних сил Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив, що ізраїльські військові мають необхідні боєприпаси для проведення запланованих операцій у Рафаху. За його словами, армія Ізраїлю вбила 50 палестинських бойовиків у східній частині міста та виявила кілька тунелів.

Високопоставлений ізраїльський чиновник пізно ввечері у четвер заявив Reuters, що останній раунд непрямих переговорів у Каїрі про припинення бойових дій в Секторі Газа завершився. За його словами, Ізраїль продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах Сектора Газа, як і планувалося.

Операція Ізраїлю в Рафаху

Тель-Авів раніше заявив про намір провести воєнну операцію в місті Рафах у південних районах Сектору Газа.

Днями ізраїльтяни захопили палестинську сторону КПП "Рафах".

У відповідь США призупинили відправку Ізраїлю тисяч бомб, якими можуть піддати бомбардуванню житлові квартали міста.

Президент Джо Байден не виключив припинення поставок низки озброєнь Ізраїлю через операцію в Рафаху.

Прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий продовжувати воювати навіть без допомоги США.

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