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Військовий кабінет Ізраїлю схвалив розширення операції ЦАХАЛ у Рафасі

Ізраїль, П'ятниця 10 травня 2024 17:57
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Військовий кабінет Ізраїлю схвалив розширення операції ЦАХАЛ у Рафасі Архівне фото: Ізраїль розширить операцію ЦАХАЛ у Рафасі (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий кабінет Ізраїлю схвалив розширення операції ЦАХАЛ у місті Рафах. При цьому вона не повинна бути настільки великою, що б це викликало стурбованість у США.

Про це заявив чиновник Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Раніше президент США Джо Байден попередив, що він припинить деякі поставки зброї до Ізраїлю, якщо її використовуватимуть під час наступу на Рафах.

Журналісти уточнюють, що розширення операції буде досить обмеженим, щоб не "засмучувати" адміністрацію Байдена.

"Вкрай праві міністри Ітамар Бен Гвір і Бецалель Смотрич проголосували проти цього рішення, але їхня чисельність була в меншості", - пише ЗМІ.

Наступ на Рафах

Ізраїль розпочав військову операцію в південному місті Сектора Газа, хоча адміністрація США не схвалила такі плани через побоювання, що внаслідок бойових дій може загинути багато людей.

Водночас представники уряду Ізраїлю продовжують наполягати на своєму рішенні. Приміром прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що країна готова самостійно воювати в Секторі Газа навіть без військової допомоги з боку США.

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