Байден пригрозив призупинити деякі поставки зброї США до Ізраїлю у разі вторгення в Рафах

Президент США Джо Байден заявив, що припинить деякі поставки американської зброї до Ізраїлю у разі, якщо прем'єр-міністр цієї країни Біньямін Нетаньяху дасть наказ розпочати велику наземну операцію ЦАХАЛ зі вторгненням військ в місто Рафах на півдні Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Йдеться, зокрема, про можливість заморозки поставок Штатами для Армії оборони Ізраїлю бомб та артилерійських снарядів.

Американський президент в інтерв'ю "Erin Burnett OutFront" сказав, що внаслідок використання певної зброї, наданої Штатами, були завдані удари по цивільному населенні у Газі.

"Цивільні жителі були вбиті в Газі через ці бомби та інші способи, якими вони атакували населені пункти", - сказав Байден маючи на увазі бомби, поставки яких Вашингтон призупинив минулого тижня.

Президент США додав, що "чітко дав зрозуміти, що якщо вони (армія Ізраїлю) зайдуть у Рафах", то "я не постачатиму зброю, яка історично використовувалася" для операцій у містах.

При цьому Байден запевнив, що Штати "не ідуть від безпеки Ізраїлю".

"Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих областях", - зазначив він.

За словами Байдена, хоча США продовжуватимуть надавати оборонну зброю Ізраїлю, включно з його системою протиповітряної оборони "Залізний купол", інші поставки будуть припинені, якщо почнеться велике наземне вторгнення в Рафах.

"Ми продовжуватимемо забезпечувати безпеку Ізраїлю з точки зору "Залізного купола" та його здатності відповідати на атаки, які нещодавно надійшли з Близького Сходу. Але це - це просто неправильно. Ми не будемо - ми не будемо постачати зброю і артилерійські снаряди", - сказав він.

"Пауза" із постачанням зброї та питання щодо наступу на Рафах

Нагадаємо, нещодавно ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Рафах. У ЦАХАЛ заявили, що військові взяли під контроль КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа і Єгиптом.

Напередодні глава Пентагона Ллойд Остін заявив про те, що Штати призупинили постачання Ізраїлю великої партії боєприпасів і поки що не ухвалили рішення про її відновлення.

Глава Міноборони США також нагадав, що США ясно дали зрозуміти, що Ізраїлю не слід починати велику атаку на Рафах, не взявши до уваги безпеку цивільного населення.