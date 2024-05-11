Израиль, возможно, нарушил международное право в войне против ХАМАС, – отчет Госдепа США

В долгожданном отчете Государственного департамента США говорится, что Израиль, возможно, нарушил международное право в войне против ХАМАС, однако "характер конфликта в Газе усложняет оценку или получение убедительных выводов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Будет "разумным оценить", что американское оружие "использовалось израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с международным гуманитарным правом или установленной лучшей практикой для уменьшения ущерба гражданскому населению", говорится в отчете.
Однако отмечается, что "характер конфликта в Газе усложняет оценку или получение убедительных выводов по отдельным инцидентам". Департамент обращает внимание, что Израиль столкнулся с "чрезвычайным военным вызовом", поскольку боевики ХАМАС использовали палестинцев как "живой щит".
В Госдепартаменте также заявили, что ситуация с доступом гуманитарной помощи в Сектор Газа все еще "недостаточна", но улучшилась.
Вместе с тем, в отчете говорится, что "на данный момент мы не считаем, что израильское правительство запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США" в соответствии с американским Законом об иностранной помощи.
Отчет был направлен в Конгресс США, некоторые законодатели которого от Демократической партии давили на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она приостановила поставки военной помощи Израилю.
Напомним, на днях Байден заявил, что прекратит некоторые поставки американского оружия в Израиль в случае, если премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху прикажет начать крупномасштабную наземную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа.
Израиль начал военную операцию в городе в начале недели. США не поддержали это решение из-за опасений большого количества жертв среди гражданского населения.
Однако до сих пор не фиксировалось масштабное вторжение в город. Армия Израиля наносит точечные удары в стремлении уничтожить последние батальоны ХАМАСа.
Вместе с тем, вчера, 10 мая, Военный кабинет Израиля одобрил решение о расширении операции.
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