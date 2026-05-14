Ізраїль може незабаром відновити військову операцію проти Ірану, - Кац

За словами ізраїльського міністра, протягом останнього року Іран "зазнав надзвичайно важких ударів", які відкинули його "назад у всіх сферах". Він також наголосив, що завдання Ізраїлю ще не виконані.

"Ми маємо виконати завдання кампанії таким чином, щоб Іран більше не став загрозою існуванню Ізраїлю, США та вільного світу на покоління вперед", - підкреслив Кац.

Він також зазначив, що Ізраїль готовий до того, незабаром йому знову "доведеться вживати заходів для забезпечення досягнення цих цілей".

Операція Ізраїлю і США проти Ірану

Нагадаємо, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу кілька разів наголошував, що військова кампанія проти Ірану наразі не завершена. Він зауважив, що попереду залишається ще багато роботи.

Водночас в Ізраїлі зростає занепокоєння щодо майбутньої політики Вашингтона, зокрема через побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном "невдалу угоду", яка не вирішить ключових проблем безпеки, що призвели до конфлікту.