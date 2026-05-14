Ізраїль може незабаром відновити військову операцію проти Ірану, - Кац

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац припустив, що вже незабаром операція проти Ірану може бути відновлена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Epoch.
За словами ізраїльського міністра, протягом останнього року Іран "зазнав надзвичайно важких ударів", які відкинули його "назад у всіх сферах". Він також наголосив, що завдання Ізраїлю ще не виконані.
"Ми маємо виконати завдання кампанії таким чином, щоб Іран більше не став загрозою існуванню Ізраїлю, США та вільного світу на покоління вперед", - підкреслив Кац.
Він також зазначив, що Ізраїль готовий до того, незабаром йому знову "доведеться вживати заходів для забезпечення досягнення цих цілей".
Нагадаємо, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу кілька разів наголошував, що військова кампанія проти Ірану наразі не завершена. Він зауважив, що попереду залишається ще багато роботи.
Водночас в Ізраїлі зростає занепокоєння щодо майбутньої політики Вашингтона, зокрема через побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном "невдалу угоду", яка не вирішить ключових проблем безпеки, що призвели до конфлікту.
До слова, Трамп нещодавно заперечував, що говорив про завершення бойових дій проти Ірану. При цьому він стверджує, що США багато чого розбомбили.
Зазначимо, на тлі цих викликів уряд Ізраїлю планує поступово трансформувати відносини зі США та протягом десяти років повністю відмовитися від щорічної американської військової допомоги у розмірі 3,8 млрд доларів. При цьому планується продовження боротьби проти ядерного збагачення в Ірані.