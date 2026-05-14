Израиль может вскоре возобновить военную операцию против Ирана, - Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предположил, что уже вскоре операция против Ирана может быть возобновлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Epoch.
По словам израильского министра, в течение последнего года Иран "подвергся чрезвычайно тяжелым ударам", которые отбросили его "назад во всех сферах". Он также подчеркнул, что задачи Израиля еще не выполнены.
"Мы должны выполнить задачу кампании таким образом, чтобы Иран больше не стал угрозой существованию Израиля, США и свободного мира на поколение вперед", - подчеркнул Кац.
Он также отметил, что Израиль готов к тому, вскоре ему снова "придется принимать меры для обеспечения достижения этих целей".
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что военная кампания против Ирана пока не завершена. Он отметил, что впереди остается еще много работы.
В то же время в Израиле растет беспокойство относительно будущей политики Вашингтона, в частности из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном "неудачное соглашение", которое не решит ключевых проблем безопасности, приведших к конфликту.
К слову, Трамп недавно отрицал, что говорил о завершении боевых действий против Ирана. При этом он утверждает, что США многое разбомбили.
Отметим, на фоне этих вызовов правительство Израиля планирует постепенно трансформировать отношения с США и в течение десяти лет полностью отказаться от ежегодной американской военной помощи в размере 3,8 млрд долларов. При этом планируется продолжение борьбы против ядерного обогащения в Иране.