Израиль может вскоре возобновить военную операцию против Ирана, - Кац

По словам израильского министра, в течение последнего года Иран "подвергся чрезвычайно тяжелым ударам", которые отбросили его "назад во всех сферах". Он также подчеркнул, что задачи Израиля еще не выполнены.

"Мы должны выполнить задачу кампании таким образом, чтобы Иран больше не стал угрозой существованию Израиля, США и свободного мира на поколение вперед", - подчеркнул Кац.

Он также отметил, что Израиль готов к тому, вскоре ему снова "придется принимать меры для обеспечения достижения этих целей".

Операция Израиля и США против Ирана

Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что военная кампания против Ирана пока не завершена. Он отметил, что впереди остается еще много работы.

В то же время в Израиле растет беспокойство относительно будущей политики Вашингтона, в частности из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном "неудачное соглашение", которое не решит ключевых проблем безопасности, приведших к конфликту.