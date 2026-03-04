Ізраїль міг вперше відбити повітряну атаку лазерною зброєю, - ЗМІ

"Ізраїль, можливо, досяг нового переломного моменту в протиповітряній обороні, застосувавши високоенергетичний лазер Iron Beam проти реальних загроз", - пишуть автори матеріалу.

Йдеться про перехоплення ракет і безпілотників під час останніх атак "Хезболли" з території Лівану. Офіційно ізраїльська сторона не підтверджувала використання саме лазерного комплексу, однак у грудні минулого року Міністерство оборони Ізраїлю повідомляло про передачу першої системи до складу ППО.

У своїх зведеннях Армія оборони Ізраїлю заявила про перехоплення частини снарядів, випущених із Лівану. Інші об’єкти, згідно з усталеною практикою, були допущені до падіння у відкритій місцевості після оцінки траєкторії та потенційної загрози для населених пунктів і критичної інфраструктури.

Чому ізраїль мовчить про використання цієї зброї

Дискусію про можливе використання лазера активізували відеозаписи нічних перехоплень, які поширилися в мережі.

Деякі ЗМІ пов’язали щонайменше один із таких епізодів із системою, відомою також під назвою "Ор Ейтан", яку асоціюють з Iron Beam. Водночас жодної офіційної заяви з прямим підтвердженням від ізраїльських військових оприлюднено не було.

Водночас, як зазначили у виданні, Ізраїль має об’єктивні причини не розкривати деталей щодо нової технології. Публічне підтвердження ефективної дальності, часу утримання променя на цілі, погодних обмежень або розташування батарей могло б надати супротивнику важливу інформацію про вразливості системи. В умовах ескалації така стриманість відповідає військовій логіці.

Що відомо про Iron Beam

Iron Beam розроблений ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems як частина багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він має доповнювати вже наявні комплекси - Iron Dome, David's Sling та Arrow.

Йдеться не про заміну ракетних перехоплювачів, а про створення додаткового шару захисту, здатного працювати в межах єдиного циклу управління боєм.

Ключова ідея комплексу - змінити співвідношення “вартості та глибини складу” між нападником і захисником. Якщо ракети або дрони коштують відносно недорого, то перехоплювачі можуть обчислюватися десятками тисяч доларів за одиницю.

Технічна складова

Лазерна система, натомість, використовує електричну енергію, що суттєво знижує граничну вартість одного "пострілу". Таким чином, у разі масованих атак система може зменшити навантаження на ракетні запаси та логістику.

За даними в відкритих джерел, ефективна дальність Iron Beam складає приблизно від 7 до 10 км. Цей показник визначає площу покриття: чим більший радіус, тим більша захищена територія.

Водночас, як зауважили автори матеріалу, лазерна технологія має природні обмеження - ефективність знижується в умовах дощу, густої хмарності, туману або пилу.

Принцип ураження полягає в подачі сфокусованої енергії на вразливу точку об’єкта протягом кількох секунд. У випадку ракет або мінометних боєприпасів це може спричинити руйнування корпусу чи дестабілізацію польоту.

Для безпілотників лазер здатен пошкодити сенсори, системи управління або викликати займання елементів конструкції. Ефективність залежить від точності наведення та стабільності променя.

Чому це важливо?

Аналітики звернули увагу, що характер нічних перехоплень частково відповідає моделі застосування спрямованої енергії. Сам промінь зазвичай невидимий неозброєним оком, а спостерігачі бачать лише короткі спалахи в момент руйнування цілі.

Водночас експерти застерегли, що подібні візуальні ефекти можуть створювати і традиційні системи ППО.

Однак, якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане одним із перших випадків використання високоенергетичної лазерної системи потужністю близько 100 кВт в межах національної багаторівневої ППО.

Це вплине на міжнародні оборонні програми - від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону - де активно шукають ефективні способи протидії роям дронів і масованим ракетним ударам.

Зазначимо, що наразі ж мова йде про правдоподібну гіпотезу, підкріплену непрямими ознаками та повідомленнями ЗМІ, але не підтверджену детальною офіційною заявою з боку ізраїльського оборонного відомства.

