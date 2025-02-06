Ізраїль міг би передати США Сектор Газа, щоб реалізувати "вражаючий проєкт", - Трамп

Плани Трампа щодо Сектора Газа

4 лютого Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. За підсумками діалог, 47-й голова Білого дому заявив, що в палестинців немає іншого виходу, крім як переселитися зі зруйнованого війною анклаву. Зокрема він не виключив того, що Штати можуть взяти під контроль анклав.

Тим часом Ліга Арабських держав і Палестинська адміністрація не підтримали слова Трампа, оскільки це може призвести до того, що жителі Сектора Газа не зможуть повернутись до власних осель.

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