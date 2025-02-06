Израиль мог бы передать США Сектор Газа, чтобы реализовать "впечатляющий проект", - Трамп

По словам Трампа, палестинцы могли бы переселиться из Сектора Газа в более безопасные и красивые общины.

"США, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность", - добавил он.