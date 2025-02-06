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Израиль мог бы передать США Сектор Газа, чтобы реализовать "впечатляющий проект", - Трамп

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль, после окончательного завершения боевых действий, мог бы передать Сектор Газа Соединенным Штатам Америки (США) для реализации "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, палестинцы могли бы переселиться из Сектора Газа в более безопасные и красивые общины.

"США, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность", - добавил он.

 

Планы Трампа по Сектору Газа

4 февраля Трамп встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По итогам диалог, 47-й глава Белого дома заявил, что у палестинцев нет другого выхода, кроме как переселиться из разрушенного войной анклава. В частности он не исключил того, что Штаты могут взять под контроль анклав.

Между тем Лига Арабских государств и Палестинская администрация не поддержали слова Трампа, поскольку это может привести к тому, что жители Сектора Газа не смогут вернуться в собственные дома.

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Сектор ГазаСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп