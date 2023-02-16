Ізраїль має перейти від гуманітарної до військової допомоги Україні, - Щаранський

Радянський дисидент, ізраїльський політик та правозахисник Натан Щаранський вважає, що для влади Ізраїлю було б правильним рішенням надавати Україні не лише гуманітарну допомогу, а й військову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Щаранського під час Kyiv Jewish Forum.
За його словами, перемога України має бути пріоритетом, адже це забезпечить майбутнє всього вільного світу.
"Ізраїль має перейти від гуманітарної допомоги до військової, і є все більше ознак того, що це станеться. Цього досі не сталося не через відсутність співчуття. Ізраїль у переважній більшості на боці України, але має особливі виклики: боротися за своє право на існування, боротися з ворогами і водночас утримувати Росію від втручання у цю війну", - заявив Щаранський.
На його думку, боротьба України проти Росії є дуже важливою в багатьох значеннях. Як і Ізраїль, Україна бореться за свою національну ідентичність і, водночас, за право бути демократичною державою. Тому Ізраїль має підтримувати Україну під час війни та на етапі післявоєнного відновлення.
"Ми знаємо, як це зробити, і ми знаємо, як допомогти. І ми повинні допомогти", - сказав Щаранський.
Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.
У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.
Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.
Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.
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