Ізраїль має перейти від гуманітарної до військової допомоги Україні, - Щаранський

За його словами, перемога України має бути пріоритетом, адже це забезпечить майбутнє всього вільного світу.

"Ізраїль має перейти від гуманітарної допомоги до військової, і є все більше ознак того, що це станеться. Цього досі не сталося не через відсутність співчуття. Ізраїль у переважній більшості на боці України, але має особливі виклики: боротися за своє право на існування, боротися з ворогами і водночас утримувати Росію від втручання у цю війну", - заявив Щаранський.

На його думку, боротьба України проти Росії є дуже важливою в багатьох значеннях. Як і Ізраїль, Україна бореться за свою національну ідентичність і, водночас, за право бути демократичною державою. Тому Ізраїль має підтримувати Україну під час війни та на етапі післявоєнного відновлення.

"Ми знаємо, як це зробити, і ми знаємо, як допомогти. І ми повинні допомогти", - сказав Щаранський.