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Ізраїль ліквідував заступника голови розвідуправління ХАМАС (відео)

Четвер 26 жовтня 2023 18:52
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Ізраїль ліквідував заступника голови розвідуправління ХАМАС (відео) Ілюстративне фото: Ізраїль ліквідував заступника голови розвідуправління ХАМАС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ЦАХАЛ ліквідував заступника голови розвідувального управління ХАМАСу Шаді Баруду, який разом лідером угрупування з Ях'я Сінваром відповідав за планування масового нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу на основі точних розвідувальних даних завдали удару по Баруду.

Зазначається, що на своїй попередній посаді керівника Центру управління вогнем в оперативному відділі ХАМАСу, Баруд планував терористичні атаки 7 жовтня разом з Ях'я Сінваром.

Раніше Баруд служив командиром батальйону ХАМАСу в Хан-Юнісі і відповідав за планування численних терористичних атак проти ізраїльського цивільного населення.

Після цього чоловік обіймав кілька посад у військовій розвідці терористів і відповідав за інформаційну безпеку. До сьогоднішнього дня він відповідав за зв'язки з розвідкою ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Проте сьогодні WSJ повідомило, що країна відкладає старт наземної операції через домовленості з армією США.

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