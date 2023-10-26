Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі через домовленості з армією США, - WSJ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відклала свою наземну операцію в Секторі Гази приблизно до кіця тижня - поки США не посилять свою ППО на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За інформацією джерел видання, США планують розгорнути близько десятка систем ППО для захисту своїх військ, які служать на Ближньому Сході. В Пентагоні вважають, що ці війська можуть стати ціллю для бойовиків під час наземної операції, тож їх необхідно захистити. Планується, що ППО розмістять до кінця цього тижня.

Ізраїль, як зазначають у виданні, погодився задовольнити прохання США. Крім цього, вони зважають і на питання постачання гуманітарної допомоги в Газу.

Посилення позиції США на Близькому Сході

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС США направили до східного Середземномор'я два авіаносця. Крім цього, додатково на кораблях будуть розміщені ще чотири тисячі американських військовослужбовців.

Також США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу у відповідь на ескалацію в регіоні.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАСу, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Також планується наземна операція у Секторі Газа. Наразі на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.

Але 25 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що Нетаньяху готовий відкласти введення військ в Сектор Газа для того, щоб приділити більше часу переговорам щодо заручників.

За інформацією ЗМІ, президент США хотів домогтися відстрочки наземної операції Ізраїлю, щоб гуманітарна допомога була надана якомога більшій кількості палестинців, а з Сектору Газа змогли виїхати понад 500 американських громадян, які зараз застрягли там.

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