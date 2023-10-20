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Ізраїль зосередив сотні танків та бронемашин на півночі від Сектору Газа, - Sky News

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:40
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Ізраїль зосередив сотні танків та бронемашин на півночі від Сектору Газа, - Sky News Фото: Ізраїль зосередив сотні танків та бронемашин на півночі від Сектору Газа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль перекинув сотні одиниць своєї військової техніки на північ від Сектору Газа. Це може свідчити про підготовку до наземної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, сотні танків та бронемашин розташовані за 6 кілометрів від контрольно-пропускного пункту "Ерез" на північному кордоні Сектору Газа.

Фото: військова техніка на кордоні з Сектором Газа (news.sky.com)

КПП залишається закритим з моменту, коли ізраїльським військовим вдалося повернути його під свій контроль після вторгнення бойовиків ХАМАС.

Ізраїль зосередив сотні танків та бронемашин на півночі від Сектору Газа, - Sky News Фото: КПП "Ерез" на карті (натисніть, щоб збільшити)

Журналісти наголошують, що якщо Ізраїль розпочне вторгнення до Сектору Газа, то це буде наймасштабніша операція для країни з моменту війни з Ліваном у 2006 році.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали не лише військових, а й мирних жителів. Також терористи обстрілювали ізраїльські населені пункти ракетами.

У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.

При цьому вчора, 19 жовтня, у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

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