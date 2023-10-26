Израиль ликвидировал заместителя главы разведуправления ХАМАС (видео)

ЦАХАЛ ликвидировал заместителя главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду, который вместе лидером группировки с Яхья Синваром отвечал за планирование массового нападения на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля .

Сообщается, что истребители ЦАХАЛа на основе точных разведывательных данных нанесли удар по Баруду.

Отмечается, что в своей предыдущей должности руководителя Центра управления огнем в оперативном отделе ХАМАСа, Баруд планировал террористические атаки 7 октября вместе с Яхья Синваром.

Ранее Баруд служил командиром батальона ХАМАС в Хан-Юнисе и отвечал за планирование многочисленных террористических атак против израильского гражданского населения.

После этого мужчина занимал несколько должностей в военной разведке террористов и отвечал за информационную безопасность. До сегодняшнего дня он отвечал за связи с разведкой ХАМАС.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же, ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа. На данный момент Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в Секторе Газа. Однако сегодня WSJ сообщило, что страна откладывает старт наземной операции из-за договоренностей с армией США.

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