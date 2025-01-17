Ізраїль ліквідував терориста ХАМАС, що влаштував різанину на фестивалі 7 жовтня

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала терориста ХАМАС, що брав участь у вбивствах учасників фестивалю "Нова" під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Також військові уразили десятки військових об'єктів ісламських бойовиків у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Антитерористична операція відбулася в ніч на 16 січня. Ізраїльські військові ліквідували терориста "Нухба" (один із підрозділів військового крила ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеді Абу Ар-Руса. Він проник на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року і брав участь у різанині на музичному фестивалі "Нова".

Крім того, за останню добу ЦАХАЛ завдала ударів по близько 50 об'єктах терору в Секторі Газа. Уражено терористів ХАМАС й "Ісламського джихаду", військові об'єкти, склади зброї, пускові установки, місця виробництва зброї і спостережні пункти.

Зазначається, що перед ударами військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Зокрема, було використане повітряне спостереження, високоточні боєприпаси та додаткові розвідувальні дані.