Ізраїль може завтра схвалити угоду щодо Сектору Газа, - CNN

Ізраїльський воєнний кабінет та уряд можуть схвалити угоду щодо Сектору Газа вже завтра, 17 січня. Це стане кроком до припинення вогню і початку звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання з посиланням на ізраїльського чиновника повідомляє, що голосування кабінету очікується в п'ятницю вранці.

Засідання відбудеться на день пізніше, ніж планувалося спочатку. Сьогодні офіс прем'єра Біньяміна Нетаньяху оголосив про його перенесення у зв'язку з тим, що переговірники в Досі (Катар) все ще намагалися усунути останні розбіжності.

Фактично новина про скликання кабінету в п'ятницю свідчить про те, що ці питання вирішено.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, було врегульовано розбіжності з ХАМАС щодо пункту, який дає Ізраїлю право вето на звільнення бойовиків, чиї дії призвели до масової загибелі ізраїльтян. Також повідомляється, що стосовно осіб, яких звільнять в обмін на заручників у Секторі Газа, обговорюється кожне ім'я.

Зазначимо, для того, щоб Ізраїль схвалив угоду, потрібно щоб її затвердили члени військово-політичного кабінету та уряду. Якщо все пройде за планом, то угода про припинення вогню набуде чинності о 12:15 у неділю, 19 січня. Цього ж дня бойовики мають звільнити трьох ізраїльських заручників.

Хто в уряді проти угоди

Як пише The Times of Israel, сьогодні Нетаньягу знову зустрінеться з міністром фінансів і лідером коаліційної партії "Релігійний сіонізм" Бецалелем Смотричем, щоб переконати його не виходити з уряду через угоду щодо Сектору Газа.

Передбачається, що кабінет може ухвалити окреме рішення, в якому заявить, що війна проти ХАМАС не завершиться, доки його не буде знищено як у військовому, так і в управлінському плані.

У такому разі цілком імовірно, що Армія оборони Ізраїлю переключиться із Сектору Газа на ліквідацію терористів на Західному березі.

Водночас, за даними "12 каналу", якщо Смотрич і його колега-міністр вкрай правого спрямування, лідер партії "Оцма Єудіт" Ітамар Бен Гвір проголосують проти угоди, її буде схвалено як воєнним кабінетом, так і всім урядом.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Згідно з публікаціями в медіа, план складається з трьох етапів.

Перший триватиме 42 дні. За цей час терористи ХАМАС мають звільнити 33 ізраїльських заручників - дітей, жінок, старих і хворих.

Якщо все пройде за планом, на 16-й день (після 19 січня) почнуться переговори щодо другого етапу, у рамках якого звільнять заручників-чоловіків. В обмін на це Ізраїль поступово виведе війська з більшої частини Сектора Гази, але збереже контроль над буферною зоною.

Ізраїль також звільнить низку бойовиків, які перебувають в ізраїльських в'язницях. Називається цифра в 1000 осіб. Третій етап передбачає передачу тіл загиблих заручників, а також створення плану будівництва і нової структури управління для Гази.