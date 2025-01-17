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Израиль ликвидировал террориста ХАМАС, устроившего резню на фестивале 7 октября

Пятница 17 января 2025 00:39
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Израиль ликвидировал террориста ХАМАС, устроившего резню на фестивале 7 октября Фото: израильские военные мощно ударили по террористам ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля ликвидировала террориста ХАМАС, который участвовал в убийствах участников фестиваля "Нова" во время вторжения 7 октября 2023 года. Также военные поразили десятки военных объектов исламских боевиков в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Антитеррористическая операция прошла в ночь на 16 января. Израильские военные ликвидировали террориста "Нухба" (одно из подразделений военного крыла ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеди Абу Ар-Руса. Он проник на территорию Израиля 7 октября 2023 года и участвовал в резне на музыкальном фестивале "Нова".

Кроме того, за последние сутки ЦАХАЛ нанесла удары по около 50 объектам террора в Секторе Газа. Поражены террористы ХАМАС и "Исламского джихада", военные объекты, склады оружия, пусковые установки, места производства оружия и наблюдательные пункты.

Отмечается, что перед ударами военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В частности, было использовано воздушное наблюдение, высокоточные боеприпасы и дополнительные разведывательные данные.

Война Израиля с ХАМАС и мирное соглашение

15 января Израиль и ХАМАС договорились о трехфазовом соглашении о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками. Посредниками в переговорах между сторонами выступили США, Катар и Египет. Документ должен вступить в силу 19 января.

В то же время, 16 января израильское правительство обвинило ХАМАС в отказе от ряда договоренностей и отложило заседание по финализации соглашения.

По данным СМИ, Кабинет министров и военный кабинет Израиля могут одобрить соглашение в пятницу, 17 января.

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