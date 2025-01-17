Израиль ликвидировал террориста ХАМАС, устроившего резню на фестивале 7 октября

Армия обороны Израиля ликвидировала террориста ХАМАС, который участвовал в убийствах участников фестиваля "Нова" во время вторжения 7 октября 2023 года. Также военные поразили десятки военных объектов исламских боевиков в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Антитеррористическая операция прошла в ночь на 16 января. Израильские военные ликвидировали террориста "Нухба" (одно из подразделений военного крыла ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеди Абу Ар-Руса. Он проник на территорию Израиля 7 октября 2023 года и участвовал в резне на музыкальном фестивале "Нова".

Кроме того, за последние сутки ЦАХАЛ нанесла удары по около 50 объектам террора в Секторе Газа. Поражены террористы ХАМАС и "Исламского джихада", военные объекты, склады оружия, пусковые установки, места производства оружия и наблюдательные пункты.

Отмечается, что перед ударами военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В частности, было использовано воздушное наблюдение, высокоточные боеприпасы и дополнительные разведывательные данные.