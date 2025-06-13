Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, - ЗМІ

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Серед ліквідованих високопоставлених командирів, як стверджують ЗМІ, командувач Повітряно-морськими силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде.
У тому ж числі іранське державне телебачення повідомляє про:
Попри те, що Ізраїль стверджує про значну шкоду ядерному об'єкту Натанза, включаючи знищення підземного центрифужного заводу - Іран заявляє, що більшість пошкоджень були "поверхневими".
У ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.
Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.
У тому ж числі ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.
Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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