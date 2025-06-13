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Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, - ЗМІ

Фото: Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Серед ліквідованих високопоставлених командирів, як стверджують ЗМІ, командувач Повітряно-морськими силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде. 

У тому ж числі іранське державне телебачення повідомляє про: 

  • атаку на ядерний об'єкт в Натанзі; 
  • пожежу в аеропорту Табріза. 

Попри те, що Ізраїль стверджує про значну шкоду ядерному об'єкту Натанза, включаючи знищення підземного центрифужного заводу - Іран заявляє, що більшість пошкоджень були "поверхневими". 

 

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.

У тому ж числі ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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