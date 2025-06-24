Ізраїль ліквідував ще одного ключового іранського вченого-ядерника, - ЗМІ
Унаслідок останніх ударів на півночі Тегерана загинув високопоставлений науковець Мохаммад Реза Седдігі Сабер. За даними іранських ЗМІ, він причетний до ядерної програми Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що відомо
За даними ЗМІ, Сабер працював над проєктами з розробки вибухових пристроїв в іранській організації SPND, яка займається оборонними дослідженнями.
США раніше наклали на нього санкції через його роль у програмі зі створення ядерної зброї.
Це вже не перша цільова ліквідація вчених. За даними Ради з міжнародних відносин, за останні 12 днів унаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 10 ключових іранських фахівців, серед яких - Ферейдун Аббасі, колишній очільник Організації з атомної енергії Ірану, та Амір Хоссейн Фекхі, колишній його заступник.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив ліквідацію ще одного іранського вченого, але імені не назвав.
У заяві йдеться, що за останню добу армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "вдарила по ключових цілях режиму в центрі Тегерана, знищила сотні бойовиків "Басідж" і ліквідувала високопоставленого вченого-ядерника".
Операція Ізраїлю в Ірані
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" проти Ірану 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах. ЦАХАЛ знищив високопоставлених військових і фахівців, які мали стосунок до іранської ядерної програми.
20 червня стало відомо, що Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата. Удар було завдано в центрі Тегерана.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив, що Єврейська Держава готується посилити удари по Ірану, щоб дестабілізувати режим.
Відомо також, що в Ірані перебувають вчені-ядерники з Росії. Проте російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля з керівництвом Ізраїлю нібито є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.
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