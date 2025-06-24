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Израиль ликвидировал еще одного ключевого иранского ученого-ядерщика, - СМИ

Вторник 24 июня 2025 15:29
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Израиль ликвидировал еще одного ключевого иранского ученого-ядерщика, - СМИ Фото: ЦАХАЛ ликвидировал еще одного иранского ученого-ядерщика (facebook.com_tzahalonline)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате последних ударов на севере Тегерана погиб высокопоставленный ученый Мохаммад Реза Седдиги Сабер. По данным иранских СМИ, он причастен к ядерной программе Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что известно

По данным СМИ, Сабер работал над проектами по разработке взрывных устройств в иранской организации SPND, которая занимается оборонными исследованиями.

США ранее наложили на него санкции из-за его роли в программе по созданию ядерного оружия.

Это уже не первая целевая ликвидация ученых. По данным Совета по международным отношениям, за последние 12 дней в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 10 ключевых иранских специалистов, среди которых - Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, и Амир Хоссейн Фекхи, бывший его заместитель.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил ликвидацию еще одного иранского ученого, но имени не назвал.

В заявлении говорится, что за последние сутки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "ударила по ключевым целям режима в центре Тегерана, уничтожила сотни боевиков "Басидж" и ликвидировала высокопоставленного ученого-ядерщика".

Операция Израиля в Иране

Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам. ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, которые имели отношение к иранской ядерной программе.

20 июня стало известно, что Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.

Известно также, что в Иране находятся ученые-ядерщики из России. Однако российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля с руководством Израиля якобы есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

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